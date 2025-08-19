Голкіпер Реала Андрій Лунін отримав неймовірну увагу від вболівальників на клубній базі.

Реал завершує підготовку до старту в Ла Лізі. Акаунт eldesmarque в мережі Х зафіксував, як український воротар Андрій Лунін прибув на клубну базу "вершкових" на своєму BMW, але на нього там чекав сюрприз – сотні фанатів.

Вболівальники буквально накинулися на голкіпера: просили автографи, робили спільні фото, простягали атрибутику. Лунін терпляче приділив увагу кожному, витративши чимало часу, аби не залишити нікого без підпису чи світлини.

19 серпня Реал розпочне сезон Ла Ліги 2025/26 домашнім матчем проти Осасуни. Гра на Сантьяго Бернабеу стартує о 22:00 за київським часом.

Locura total con Lunin



El portero del Real Madrid estuvo varios minutos atendiendo a la marea de aficionados que estaba a la salida de Valdebebas. pic.twitter.com/5CwoAsvf8e — ElDesmarque (@eldesmarque) August 17, 2025

