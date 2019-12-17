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"Фанати Райо не знають, що відбувається в Україні": Федецький захистив Зозулю в іспанських ЗМІ

15:18 807 Читать на русском
"Фанати Райо не знають, що відбувається в Україні": Федецький захистив Зозулю в іспанських ЗМІ
Артем Федецький та Роман Зозуля / фото з відкритих джерел

Колишній захисник Карпат та збірної України Артем Федецький став на захист Романа Зозулі у конфлікті з фанатами Райо Вальєкано.

"Роман – справжній патріот України. У нього така ж позиція, як у мене. Він хоче, щоб війна в Україні закінчилася і, нарешті, настав мир. Таких патріотів, як Роман, мало. Він любить свою країну. Він завжди допомагав українським військовим, впевнений, і продовжує це робити.

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Фанати Райо Вальєкано не знають, що відбувається в Україні. Росія проявила агресію щодо нашої території. Вона окупувала і взяла під свій контроль Донбас, а Крим був анексований. Ми не можемо зрозуміти критику. Він завжди підтримував одну і ту ж позицію. Він ніколи не міняв її. Він – справжній українець", – поділився Федецький в коментарі EFE.

Нагадаємо, матч 20-го туру Сегунди Райо Вальєкано – Альбасете був зупинений через ганебні вигуки фанатів гостей на адресу Романа Зозулі. У поточному сезоні Сегунди український форвард провів 17 матчів, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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