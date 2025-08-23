Вболівальники ПСЖ тепло зустріли новачків команди Іллю Забарного та Люку Шевальє під час матчу з Анже.

Увечері 22 серпня ПСЖ приймав Анже у поєдинку 2-го туру Ліги 1 сезону 2025/26. Матч завершився мінімальною перемогою ПСЖ 1:0.

Український захисник Ілля Забарний цього разу залишився на лаві запасних, однак не залишився поза увагою трибун. Ультрас паризького клубу розгорнули банер із привітанням для двох новачків – Забарного та голкіпера Люки Шевальє. Як зазначає акаунт La Source Parisienne в мережі X, на полотні було написано: "Bienvenue Chevalier, Zabarnyi" (Ласкаво просимо, Шевальє, Забарний).

Нагадаємо, що Забарний дебютував за ПСЖ у першому турі проти Нанта (1:0), де отримав позитивні відгуки від французької преси.

