"Грали ми у Харкові проти Металіста 1925, 2:3 програли. Прийшло три людини на сектор Чорноморця, один каже: "Можеш дати футболку?". Я йому даю футболку. І це потрапило на трансляцію. І через 5 хвилин пишуть: "Яке він мав право? Він з Динамо. Чого він роздає футболки?". Я думаю, що це не нормально.

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І знайшли того хлопця, якому я дав футболку. Забрали у нього її. Не знаю, чи побили. Поставили у смітник так, щоб було видно номер, прізвище. І написали: "Ваше місце у смітнику". Щось таке.

Мені 19 років. У мене з'явилася можливість грати в УПЛ. Не було варіантів, бо тяжко перейти з дитячо-юнацького футболу та одразу грати. Я захотів грати в УПЛ. Я не знав, що вболівальники конфліктують між собою", – поділився Ванат в інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, що Владислав приєднався до Чорноморця в липні 2021 року, а вже в січні 2022-го повернувся в Динамо. Нападник за 18 матчів забив 3 голи та віддав 1 асист.

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