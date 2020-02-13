Фанати Осасуни обізвали Зозулю та побажали смерті Рамосу на матчі з Реалом

Іспанські уболівальники ніяк не можуть дати спокій українському нападнику Роману Зозулі.

Вболівальники Осасуни під час матчу 23-го туру Прімери проти Реала (1:4) відзначилися ганебною поведінкою. Зокрема, памплонці ображали Серхіо Рамоса.

"Рамосе, здохни", – фанати Осасуни влаштували пекло капітану Реала, який ледь не зламав ногу супернику

Однак дісталося не лише капітану "вершкових", а й форварду Альбасете Роману Зозулі. Фанати наспівували: "Зозуля – чортів нацист". Раніше подібними витівками відзначалися вболівальники Райо Вальєкано і Баракальдо.

Ла Ліга засудила образи і направила письмову скаргу в Королівську іспанську футбольну федерацію щодо цього інциденту.

Альбасете – Понферрадіна: Зозуля "депресує", новий тренер не лікує, а сенсаційний Фонсека безжально карає