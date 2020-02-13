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Фанати Осасуни обізвали Зозулю та побажали смерті Рамосу на матчі з Реалом

20:58 1021 Читать на русском
Фанати Осасуни обізвали Зозулю та побажали смерті Рамосу на матчі з Реалом
Роман Зозуля / фото: La Liga

Іспанські уболівальники ніяк не можуть дати спокій українському нападнику Роману Зозулі.

14’ Унаї Гарсія
 
Іско 34’
Серхіо Рамос 38’
Лукас Васкес 85’
Лука Йовіч 90+2’
14’ Унаї Гарсія
34’ Іско
38’ Серхіо Рамос
85’ Лукас Васкес
90+2’ Лука Йовіч

Вболівальники Осасуни під час матчу 23-го туру Прімери проти Реала (1:4) відзначилися ганебною поведінкою. Зокрема, памплонці ображали Серхіо Рамоса.

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Однак дісталося не лише капітану "вершкових", а й форварду Альбасете Роману Зозулі. Фанати наспівували: "Зозуля – чортів нацист". Раніше подібними витівками відзначалися вболівальники Райо Вальєкано і Баракальдо.

Ла Ліга засудила образи і направила письмову скаргу в Королівську іспанську футбольну федерацію щодо цього інциденту.

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Теги
Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Осасуна Осасуна футбольні фанати Осасуна - Реал Мадрид
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