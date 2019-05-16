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Фанати Ниви В накинулись на арбітра після матчу проти Полісся – відео нападу

16 травня 07:30 6051 Читать на русском
Фанати Ниви В накинулись на арбітра після матчу проти Полісся – відео нападу
Фанати Ниви В / Фото з соцмереж

Жорсткий інцидент трапився після матчу 21-го туру Другої ліги України.

 

Майже весь поєдинок вінницька Нива вела в рахунку, але перед фінальним свистком гості змогли вирвати перемогу.

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Після завершення поєдинку на поле вибігли вболівальники господарів та накинулись на арбітра поєдинку Дениса Рєзнікова. Поліції довелось заспокоювати найактивніших фанатів.

Після інциденту група прихильників Ниви заблокувала прохід до підтрибунного приміщення, тому поліції довелось супроводжувати з поля головного рефері зустрічі.

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