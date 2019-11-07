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Фанати Наполі закликали Анчелотті іти геть та облаяли футболістів під час відкритого тренування

19:09 573 Читать на русском
Фанати Наполі закликали Анчелотті іти геть та облаяли футболістів під час відкритого тренування
Фанати Наполі / фото із соцмереж

Вболівальники Наполі висловили своє невдоволення командою під час відкритого тренування для власників сезонних абонементів.

Вболівальники Наполі висловили невдоволення поточними результатами команди. Група фанатів зібралася на вулицях поблизу бази клубу, скандуючи гасла. Також вони принесли плакат з написом "Повага".

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Також дісталося гравцям безпосередньо під час відкритого тренування. Їх освистували, супроводжуючи це криками "лайно", "ідіть геть" і скандуючи "ми заслуговуємо більшого", "ви – найманці". Також фанати закликали головного тренера "партенопейців" Карло Анчелотті подати у відставку.

Раніше президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс вирішив закрити команду на базі, хоча головний тренер клубу Карло Анчелотті був проти. Після цього футболісти відмовилися спілкуватися з пресою після закінчення гри з Зальцбургом (1:1) в Лізі чемпіонів і не повернулися на базу команди.

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Карло Анчелотті Карло Анчелотті футбольні фанати Відеоновини Наполі Наполі Італія
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