Фанати Наполі наїхали на вболівальника Інтера – чоловік помер у лікарні

Прикрий інцидент трапився перед матчем 18 туру Серії А Інтер – Наполі.

Перед матчем Інтера та Наполі фургон з фанатами гостей наїхав на вболівальника міланського клубу.

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Це сталося після масштабної бійки між фанатами. Неаполітанці втікали з місця події та наїхали на 35-річного чоловіка.

Постраждалий від нанесених травм помер у лікарні, повідомляє Corriere dello Sport.

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