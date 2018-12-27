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Фанати Наполі наїхали на вболівальника Інтера – чоловік помер у лікарні

13:02 246 Читать на русском
Фанати Наполі наїхали на вболівальника Інтера – чоловік помер у лікарні
Фанати Наполі наїхали на вболівальника Інтера – чоловік помер у лікарні

Прикрий інцидент трапився перед матчем 18 туру Серії А Інтер – Наполі.

Перед матчем Інтера та Наполі фургон з фанатами гостей наїхав на вболівальника міланського клубу.

Інтер – Наполі – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Це сталося після масштабної бійки між фанатами. Неаполітанці втікали з місця події та наїхали на 35-річного чоловіка.

Постраждалий від нанесених травм помер у лікарні, повідомляє Corriere dello Sport.

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Італія18 турСан-Сіро (Мілан)

Інтер - Наполі: Середа 26 грудня 2018

Інтер
Матч завершено
1 : 0
Наполі
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Італія Інтер Інтер Наполі Наполі Інтер - Наполі
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