Представники фан-угруповання Мілана з Курви Суд розкрили Gazzetta dello Sport свої плани стосовно привітання Сандро Тоналі під час матчу між "россонері" і Ньюкаслом. Згідно з джерелом, у фанатів Мілана немає ненависті до Тоналі: вболівальники розуміють, що клуб сам змусив півзахисника піти. Слова Тоналі про те, що це був його вибір і що "настав час для змін", ніхто всерйоз не сприйняв – це були стандартні фрази для нового клубу і його вболівальників.

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Коли Тоналі вийде на поле для розминки перед матчем, фанати "россонері" зустрінуть його оплесками. Так само вболівальники готуються привітати гравця збірної Італії під час оголошення складів.

Повідомляється, що у фанатському середовищі вважається, що між відходами з Мілана Джіджі Доннарумми і Сандро Тоналі – гігантська прірва. Якщо воротар ПСЖ вважається серед уболівальників зрадником і освистується під час кожного матчу на Сан-Сіро, то Тоналі продовжує залишатися "своєю людиною".

Матч Мілан – Ньюкасл відбудеться у вівторок, 19 вересня. Початок зустрічі – о 19:45 за Києвом.

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