Як відомо, Джанлуїджі Доннарумма досі не підписав новий контракт з клубом. Угода 22-річного воротаря завершується вже 30 червня. За чутками, кіпер збірної Італії хоче суттєвого підвищення зарплати, що і є основною перепоною в перемовинах.

Після поразки від Лаціо Доннарумма розлютив фанатів Мілана своєю поведінкою. Перед матчем із Беневенто прихильники "россонері" завітали на тренувальну базу команди і поставили Джанлуїджі ультиматум. Якщо Доннарумма не підпише контракт до наступної суботи або хоча б не повідомить якоїсь конкретики, то в такому разі він повинен відмовитися від участі у виїзному матчі з Ювентусом, який відбудеться 9 травня (початок о 21:45).

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Спершу Доннарумма відмовився спілкуватися з фанатами, але згодом все ж вийшов. Футболіст запевнив, що ще не визначився зі своїм майбутнім і прийматиме рішення самостійно. Фанати ж нагадали, що Джіджі може стати "міланським Тотті", якщо поставить підпис під новою угодою. Після розмови, яка не обійшлася без лайки та підвищеного тону, голкіпер не стримав емоцій і повернувся на базу в сльозах, стверджує Football Italia з посиланням на Sky Sport.

Зауважимо, обидві команди ведуть відчайдушну боротьбу за путівку в ЛЧ на наступний сезон. У поточному сезоні вихованець "россонері" провів 44 поєдинки у всіх турнірах, в яких пропустив 54 голи. Раніше повідомлялося, що новим клубом Доннарумми може стати саме Ювентус.

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