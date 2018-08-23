Фанати Манчестер Юнайтед орендували літак на матч проти Бернлі та підготували банер проти Глейзерів та Вудворда

Вболівальники Манчестер Юнайтед підготували акцію протесту проти братів Глейзерів та віце-президента Еда Вудворда під час матчу з Бернлі.

У матчі 4 туру АПЛ Бернлі – Манчестер Юнайтед над стадіоном Терф Мур пролетить літак, який орендували вболівальники "червоних дияволів", повідомляє The Telegraph.

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До літака буде прикріплений банер, присвячений віце-президенту Еду Вудворду та власникам клубу братам Глейзерам. На ньому буде написано: "Ed Out – LUHG" ("Ед, йди – любимо Юнайтед, ненавидимо Глейзерів").

Манкуніанці вже робили подібну акцію в 2014 році, коли вивісили банер на адресу тодішнього головного тренера Девіда Мойєса. Тоді повідомлення виглядало так: "Wrong One – Moyes Out" ("Невідповідний – Мойєс, йди"). За місяць шотландця звільнили.

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