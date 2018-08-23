toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЗОРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛІГА ЄВРОПИ АЯКС - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Фанати Манчестер Юнайтед орендували літак на матч проти Бернлі та підготували банер проти Глейзерів та Вудворда

15:36 279 Читать на русском
Фанати Манчестер Юнайтед орендували літак на матч проти Бернлі та підготували банер проти Глейзерів та Вудворда
Ед Вудворд / Eurosport

Вболівальники Манчестер Юнайтед підготували акцію протесту проти братів Глейзерів та віце-президента Еда Вудворда під час матчу з Бернлі.

У матчі 4 туру АПЛ Бернлі – Манчестер Юнайтед над стадіоном Терф Мур пролетить літак, який орендували вболівальники "червоних дияволів", повідомляє The Telegraph.

Моурінью посварився з віце-президентом Манчестер Юнайтед через відсутність трансферів

До літака буде прикріплений банер, присвячений віце-президенту Еду Вудворду та власникам клубу братам Глейзерам. На ньому буде написано: "Ed Out – LUHG" ("Ед, йди – любимо Юнайтед, ненавидимо Глейзерів").

Манкуніанці вже робили подібну акцію в 2014 році, коли вивісили банер на адресу тодішнього головного тренера Девіда Мойєса. Тоді повідомлення виглядало так: "Wrong One – Moyes Out" ("Невідповідний – Мойєс, йди"). За місяць шотландця звільнили.

Відмінна трансферна кампанія та проблеми конкурентів: чому Ліверпуль – головний конкурент Манчестер Сіті в АПЛ 2018/19

Теги
Англія Ед Вудворд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бернлі Бернлі футбольні фанати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
37
хв
Зоря
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук