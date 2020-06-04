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Фанати Манчестер Сіті готують масштабну акцію протесту проти УЄФА

19:05 196 Читать на русском
Фанати Манчестер Сіті готують масштабну акцію протесту проти УЄФА
Вболівальники Манчестер Сіті / Reuters

Вболівальники Манчестер Сіті продовжують оскаржувати резонансне покарання їхнього клубу за порушення фінансового фейр-плей.

"Було багато питань з приводу ставлення УЄФА до вболівальників Манчестер Сіті, але банери стосуються ставлення до клубу.

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Послання, яке ми хочемо відправити УЄФА, полягає в тому, що фінансовий фейр-плей створили для того, щоб захищати еліту. Вони просто не хочуть, щоб Манчестер Сіті був частиною їхнього клубу", – наводить слова представника вболівальницької групи "містян" Данте Френда The Times.

Банери планувалось вивісити під час матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти Реала, однак через коронавірус акція протесту відбудеться на вулицях Манчестера.

Нагадаємо, що УЄФА виключив Манчестер Сіті з єврокубків за порушення правил фінансового фейр-плей. Додамо, що спортивний арбітражний суд розгляне апеляцію "містян" 8 – 10 червня.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті УЄФА футбольні фанати Фінансовий fair-play
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