Фанати Мальме звинуватили Ібрагімовіча у зраді – скандальний форвард придбав інший шведський клуб

Форвард Златан Ібрагімовіч низько впав в очах вболівальників свого рідного клубу.

Активні вболівальники Мальме вилили шквал критики на Златана Ібрагімовіча через купівлю форвардом шведського клубу Хаммарбю.

Ібрагімовіч стане співвласником шведського клубу

"Я спостерігав за реакцією людей, ніхто не сприйняв це добре. Усі вкрай критичні. Хтось розчарований, хтось злий, а хтось вважає цей вчинок ідіотським.

Він, мабуть, забув, що значить для Мальме. І він трохи неправильно розуміє свою позицію, коли говорить, що ми будемо радіти за нього.

Його статуя в нашому місті? Вона більше не має для нас ніякого значення", – цитує одного з очільників ультрас Мальме Fotbollskanalen.

Нагадаємо, Златан розпочинав свою кар'єру в Мальме (1999-2001 роки). Нещодавно у місті встановили статую Ібрагімовіча, на презентацію якої завітав сам шведський нападник.

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