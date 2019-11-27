toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
МАНЧЕСТЕР СІТІ - ШАХТАР БАРСЕЛОНА - БОРУСІЯ ДОРТМУНД ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Фанати Мальме звинуватили Ібрагімовіча у зраді – скандальний форвард придбав інший шведський клуб

17:44 1347 Читать на русском
Фанати Мальме звинуватили Ібрагімовіча у зраді – скандальний форвард придбав інший шведський клуб
Статуя Златана Ібрагімовіча / Фото Sports Illustrated

Форвард Златан Ібрагімовіч низько впав в очах вболівальників свого рідного клубу.

Активні вболівальники Мальме вилили шквал критики на Златана Ібрагімовіча через купівлю форвардом шведського клубу Хаммарбю.

Ібрагімовіч стане співвласником шведського клубу

"Я спостерігав за реакцією людей, ніхто не сприйняв це добре. Усі вкрай критичні. Хтось розчарований, хтось злий, а хтось вважає цей вчинок ідіотським.

Він, мабуть, забув, що значить для Мальме. І він трохи неправильно розуміє свою позицію, коли говорить, що ми будемо радіти за нього.

Його статуя в нашому місті? Вона більше не має для нас ніякого значення", – цитує одного з очільників ультрас Мальме Fotbollskanalen.

Нагадаємо, Златан розпочинав свою кар'єру в Мальме (1999-2001 роки). Нещодавно у місті встановили статую Ібрагімовіча, на презентацію якої завітав сам шведський нападник.

Ван Бастен шокував світ нацистським гаслом та отримав покарання – йому нагадали і скандал з Путіним

blog_ava
"Угорці кажуть, що Ребров – перфекціоніст": в Україні його "кинули" на гроші – він здобув визнання за кордоном
14:00
10647
Теги
Світ Златан Ібрагімовіч Златан Ібрагімовіч Мальме Мальме
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
12
хв
Барселона
22:00
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук