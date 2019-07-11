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Фанати Ліверпуля заплатили кругленьку суму, щоб потролити Манчестер Юнайтед

15:45 245 Читать на русском
Фанати Ліверпуля заплатили кругленьку суму, щоб потролити Манчестер Юнайтед
Фани Ліверпуля / Reuters

Вболівальники "червоних" використовують будь-яку можливість, щоб зіпсувати настрій своїм одвічним суперникам.

Перемога в цьогорічній Лізі чемпіонів додала оптимізму прихильникам Ліверпуля.

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Вони оплатили невеличкий літак, до якого був прикріплений банер з написом "Ліверпуль – шестиразовий переможець Ліги чемпіонів". За дивним збігом обставин він пролетів саме над тренувальною базою в австралійському Перті, де гравці Манчестер Юнайтед проводять свою підготовку до нового сезону.

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Подібна витівка коштувала вболівальникам мерсисайдців досить дорого – за інформацією місцевих агентств, двогодинний політ з оголошенням коштує близько тисячі фунтів.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Ліверпуль Ліверпуль футбольні фанати Відеоновини
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