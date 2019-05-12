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Фанати Лідса ображали Лемпарда принизливими піснями – відео з трибун

12 травня 14:43 832 Читать на русском
Фанати Лідса ображали Лемпарда принизливими піснями – відео з трибун
Френк Лемпард / Reuters

Вболівальники Лідса вирішили створити додатковий тиск на тренера Дербі Френка Лемпарда під час матчу плей-офф Чемпіоншипу.

Фанати Лідса пригадали Лемпарду його слова після скандалу з таємним шпигунством їхнього головного тренера Марсело Б'єлси.

Б'єлса зі своєї кишені сплатив штраф за шпигунство

Тоді тренер Дербі гостро розкритикував методи свого колеги. Прихильники "павичів" осудили менеджера суперників і придумали пісню, в якій радять Лемпарду не скиглити, а готуватися до ще однієї поразки.

Фанатський хіт називається Stop Crying Frank Lampard. Його виконали на стадіоні Прайд Парк під час очної зустрічі Дербі і Лідса в півфіналі плей-оф Чемпіоншипа. Підопічні Б'єлси змогли перемогти Дербі на виїзді завдяки єдиному голу Кемара Руфа.

Визначились усі учасники плей-офф за останню путівку в АПЛ 2019/20

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