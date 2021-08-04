Польські та балканські ультрас нагадали про свою репутацію хуліганів, серйозно побешкетувавши у столиці Хорватії.

Напередодні матчу 3-го раунду кваліфікації ЛЧ між загребським Динамо та варшавською Легією столицю Хорватії сколихнули масові сутички фанатів обох команд. На ультрас Легії напали представники відомого балканського угруповання Bad Boys Blue.

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У вуличній бійці взяли участь близько 200 вболівальників, які використовували бейсбольні бити, феєрверки та каміння. Цікаво, що навіть в таких умовах ніхто з ультрас серйозно не постраждав, стверджує Sport.pl.

Можливо, допомогло оперативне втручання правоохоронців. Однак не виключено, що безпосередньо перед матчем чи після його завершення у Загребі знову буде гаряче. Хорватська поліція перебуває у повній бойовій готовності.

До слова, поєдинок Динамо Загреб – Легія Варшава стартує сьогодні, 4 серпня, о 21:00 за Києвом. Матч-відповідь – 10 серпня у столиці Польщі. Переможець дуелі в раунді плей-офф зіграє з тріумфатором пари Црвена Звезда – Шериф.

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BBB a few moments before the atack on Legia in Zagreb tonight. 03.08.2021 pic.twitter.com/MF0ay5lrJt — HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 3, 2021