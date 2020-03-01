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Фанати Лаціо підтримали Сінішу Міхайловіча у боротьбі з раком – вчинок дня

13:14 230 Читать на русском
Фанати Лаціо підтримали Сінішу Міхайловіча у боротьбі з раком – вчинок дня
Сініша Міхайловіч / Фото la Repubblica

Ультрас Лаціо, попри своє реноме жорстоких фанів, відзначились зворушливим вчинком.

19’ Луїс Альберто
21’ Карлос Хоакін Корреа
 
19’ Луїс Альберто
21’ Карлос Хоакін Корреа

У рамках 26-го туру Серії А Лаціо приймав Болонью (2:0). Перед матчем фанати господарів вивісили банер на підтримку головного тренера гостей Сініші Міхайловіча, який бореться з лейкемією.

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"Мужня людина з духом воїна. У найважливішій битві ми на вашій стороні. Вперед, Сінішо!" – було написано на полотні.

Міхайловіча розчулив цей вчинок і наставник підійшов до вболівальників подякувати. Варто відзначити, що під час кар'єри футболіста Міхайловіч захищав кольори Лаціо у 1998-2004 роках.

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Теги
Відеоновини Італія Сініша Міхайловіч Сініша Міхайловіч Лаціо - Болонья Лаціо Лаціо футбольні фанати
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