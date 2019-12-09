Фанати Крузейро перервали матч чемпіонату Бразилії – клуб вперше в історії вилетів з елітного дивізіону

Вболівальники Крузейро вкрай обурені вильотом своєї команди до нижчого дивізіону.

Матч Крузейро проти Палмейраса був під загрозою зриву через поведінку вболівальників, повідомляє Daily Mail.

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Фанати почали виривати крісла та жбурляти їх у бік гравців Крузейро, а також закидали поле піротехнікою. Бразильській поліції довелось використати різноманітні спецзасоби, аби заспокоїти агресивних вболівальників.

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До слова, матч в підсумку таки зуміли дограти – Палмейрас святкував перемогу 2:0.