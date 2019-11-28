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Фанати Істанбул Башакшехіра монетою розбили голову Пелегріні в матчі Ліги Європи

28 листопада 23:10 320 Читать на русском
Фанати Істанбул Башакшехіра монетою розбили голову Пелегріні в матчі Ліги Європи
Лоренцо Пеллегріні / твіттер: ФК Рома

Півзахисник Роми Лоренцо Пеллегріні постраждав від дій турецьких вболвіальників під час матчу 5-го туру Ліги Європи проти Істанбул Башакшехіра (3:0).

 
Жордан Верету 30’
Джастін Клюйверт 41’
Едін Джеко 45+1’
30’ Жордан Верету
41’ Джастін Клюйверт
45+1’ Едін Джеко

Вболівальники Істанбул Башакшехіра розбили голову Лоренцо Пеллегріні кинутою монетою під час матчу проти Роми.

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Італієць готувався подавати кутовий, коли в нього прилетіла монета. В Пеллегріні розпочалась кровотеча, через що гру довелось зупинити, аби надати допомогу гравцю.

Зазначимо, що цей інцидент не завадив Ромі здобути переконливу перемогу над турецьким клубом (3:0).

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Теги
Ліга Європи Істанбул Башакшехір - Рома Лоренцо Пеллегріні Лоренцо Пеллегріні Рома Рома Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір
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