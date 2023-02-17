Товариський матч між Зенітом та іранським Сепаханом став подвійним ударом для російських окупантів.

Зеніт із Санкт-Петербурга провів товариську гру з іранським Сепаханом, під час якого вболівальники іранської команди вивісили прапор України, інформує Iran International English у твіттері.

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Гра відбулась в іранському місті Ісфаган. Цікаво, що це не єдиний удар, якого зазнали росіяни – Зеніт несподівано поступився супернику з рахунком 2:0.

Як відомо, влада Ірану активно співпрацює з російськими окупантами, зокрема, передаючи безпілотники та іншу зброю, яка використовується проти України. Попри це місцеві жителі неоднократно проявляли незгоду з диктаторським режимом.

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