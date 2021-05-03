Фанати Інтера яскраво відсвяткували Скудетто – карантин не завадив "перефарбувати" Мілан
Вболівальники Інтера неймовірно зраділи перерваній гегемонії Ювентуса, який тріумфував у першості 9 років поспіль.
Нічия Аталанти у поєдинку проти Сассуоло автоматично зробила Інтер чемпіоном Італії, що дозволило перервати стрік із 9 поспіль чемпіонств Ювентуса.
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Вболівальники "нерадзуррі" вийшли на вулиці Мілана, аби відсвяткувати довгоочікуваний тріумф. Особливо велика кількість фанів зібралась на П'яца дель Дуомо – центральній площі міста, "перефарбувавши" центр Мілана у синьо-чорні кольори. Не завадили заходи проти коронавірусу, які забороняють масові зібрання.
Нагадаємо, Інтер востаннє ставав чемпіоном ще у сезоні 2009/10, коли команду очолював Жозе Моурінью. У наступному розіграші тріумфував Мілан, а далі Ювентус не віддавав трофей протягом 9 сезонів поспіль.
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