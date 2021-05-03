Вболівальники Інтера неймовірно зраділи перерваній гегемонії Ювентуса, який тріумфував у першості 9 років поспіль.

Нічия Аталанти у поєдинку проти Сассуоло автоматично зробила Інтер чемпіоном Італії, що дозволило перервати стрік із 9 поспіль чемпіонств Ювентуса.

Інтер достроково став чемпіоном Італії – гегемонія Ювентуса тривала 9 років

Вболівальники "нерадзуррі" вийшли на вулиці Мілана, аби відсвяткувати довгоочікуваний тріумф. Особливо велика кількість фанів зібралась на П'яца дель Дуомо – центральній площі міста, "перефарбувавши" центр Мілана у синьо-чорні кольори. Не завадили заходи проти коронавірусу, які забороняють масові зібрання.

Нагадаємо, Інтер востаннє ставав чемпіоном ще у сезоні 2009/10, коли команду очолював Жозе Моурінью. У наступному розіграші тріумфував Мілан, а далі Ювентус не віддавав трофей протягом 9 сезонів поспіль.

Сассуоло – Аталанта: Маліновський тягнув бергамасків, але ті вручили Інтеру Скудетто, сумнів щодо Де Дзербі в Шахтарі

Inter Milan fans take to the streets to celebrate their first league triumph in over a decade pic.twitter.com/jPX2iJ689s — Soccerzela (@soccerzela) May 2, 2021

Inter fans celebrate the club winning its first Scudetto in 11 years pic.twitter.com/Tn8Ixn4O4n — B/R Football (@brfootball) May 2, 2021

Los hinchas del Inter se acercan en multitud a la Piazza del Duomo para festejar la obtención de la #SerieAxESPN. pic.twitter.com/ZsJiDEQQsu — SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2021

The festivities are well underway at Milan’s Piazza del Duomo, as Inter fans celebrate their Scudetto win. (Credit: @CalcioFinanza) pic.twitter.com/B58NmWS6B6 — Get Italian Football News (@_GIFN) May 2, 2021