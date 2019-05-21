toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Фанати Інтера вимагають звільнення Спаллетті

10:41 412 Читать на русском
Фанати Інтера вимагають звільнення Спаллетті
Лучано Спаллетті / talkSPORT

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті потрапив в немилість до вболівальників команди.

Фанати міланського Інтера вимагають звільнення головного тренера команди Лучано Спаллетті, передає La Gazzetta dello Sport.

Маротта розповів, хто очолюватиме Інтер наступного сезону

За інформацією видання, фанати "нерадзуррі" вимагають негайної відставки 60-річного фахівця, поширюючи в соцмережах хештег #SpallettiOut.

Нагадаємо, Спаллетті очолює Інтер з червня 2017 року. У поточному сезоні команда за тур до завершення Серії А розташовується на четвертому місці в турнірній таблиці.

Додамо, що минулої неділі "чорно-сині" зазнали розгромної поразки від Наполі з рахунком 1:4, що викликало особливе невдоволення серед тіфозі.

Топ-10 трансферів літа, які можуть знести дах: Барса двічі входить в одну річку, неймовірний "шопінг" Реала

blog_ava
Гравці Манчестер Сіті розбили Кубок АПЛ – пранк дня
14:38
3654
Теги
Італія Інтер Інтер Лучано Спаллетті Лучано Спаллетті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
50
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук