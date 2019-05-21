Фанати Інтера вимагають звільнення Спаллетті

Головний тренер міланського Інтера Лучано Спаллетті потрапив в немилість до вболівальників команди.

Фанати міланського Інтера вимагають звільнення головного тренера команди Лучано Спаллетті, передає La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, фанати "нерадзуррі" вимагають негайної відставки 60-річного фахівця, поширюючи в соцмережах хештег #SpallettiOut.

Нагадаємо, Спаллетті очолює Інтер з червня 2017 року. У поточному сезоні команда за тур до завершення Серії А розташовується на четвертому місці в турнірній таблиці.

Додамо, що минулої неділі "чорно-сині" зазнали розгромної поразки від Наполі з рахунком 1:4, що викликало особливе невдоволення серед тіфозі.

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