Фанати Інтера хітом Брітні Спірс познущалися над Ювентусом через виліт із Ліги чемпіонів

Уболівальники міланського Інтера підготували спеціальний перфоманс для туринського Ювентуса в надпринциповому Дербі д'Італія.

Активні фанати "нерадзуррі" перед матчем із Юве вивісили банер Oops, you did it again, натякаючи на виліт туринців із ЛЧ.

Крім того, на трибунах було й дошкульне модульне шоу Game over. А окремі вболівальники Інтера тримали в руках макети кубка Ліги чемпіонів із написом Аякс у стилістиці пральних порошків.

Відзначимо, що Ювентус поступився амстердамському Аяксу в 1/4 фіналу ЛЧ (2:3 за сумою двох матчів). Минулоріч "Стара синьйора" вилетіла з головного євротурніру на тій же стадії.