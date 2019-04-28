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Фанати Інтера хітом Брітні Спірс познущалися над Ювентусом через виліт із Ліги чемпіонів

15:34 198 Читать на русском
Фанати Інтера хітом Брітні Спірс познущалися над Ювентусом через виліт із Ліги чемпіонів
Фанати Інтера хітом Брітні Спірс познущалися над Ювентусом через виліт із Ліги чемпіонів / фото із соцмереж

Уболівальники міланського Інтера підготували спеціальний перфоманс для туринського Ювентуса в надпринциповому Дербі д'Італія.

7’ Раджа Наінгголан
 
Кріштіану Роналду 62’
7’ Раджа Наінгголан
62’ Кріштіану Роналду

Активні фанати "нерадзуррі" перед матчем із Юве вивісили банер Oops, you did it again, натякаючи на виліт туринців із ЛЧ.

Інтер розписав нічию з Ювентусом: Роналду ефектно відповів на розкішний гол Наінгголана, чемпіонів врятував Щенсни

Крім того, на трибунах було й дошкульне модульне шоу Game over. А окремі вболівальники Інтера тримали в руках макети кубка Ліги чемпіонів із написом Аякс у стилістиці пральних порошків.

Відзначимо, що Ювентус поступився амстердамському Аяксу в 1/4 фіналу ЛЧ (2:3 за сумою двох матчів). Минулоріч "Стара синьйора" вилетіла з головного євротурніру на тій же стадії.

Теги
Італія Інтер Інтер Ювентус Ювентус футбольні фанати Інтер - Ювентус
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