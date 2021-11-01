Греміо в рідних стінах поступився Палмейрасу (1:3) в рамках 29-го туру бразильської першості та залишився на дні турнірної таблиці.

Тренер аргентинського клубу був поранений у стрілянині під час матчу

Після фінального свистка на поле вболівальники господарів вибігли на поле та розбили пункт для перегляду VAR. Саме завдяки відеоповтору арбітр скасував один з голів Греміо, який міг зробити рахунок 2:2.

Заспокоювати розлючених фанатів довелось правоохоронцям, які загнали бунтівників на трибуни.

"Коли Франсуаза молилася, я вдарив її мотикою": голкіпер, який пережив геноцид – різня в Африці, мільйон жертв