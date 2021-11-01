Фанати Греміо розтрощили VAR після скасованого гола – довелось втручатись поліції
15:10 - Читать на русском
Бразильські вболівальники, схоже, виступають за традиційну роботу рефері без технічних асистентів.
Греміо в рідних стінах поступився Палмейрасу (1:3) в рамках 29-го туру бразильської першості та залишився на дні турнірної таблиці.
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Після фінального свистка на поле вболівальники господарів вибігли на поле та розбили пункт для перегляду VAR. Саме завдяки відеоповтору арбітр скасував один з голів Греміо, який міг зробити рахунок 2:2.
Заспокоювати розлючених фанатів довелось правоохоронцям, які загнали бунтівників на трибуни.
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