toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
ТРАНСФЕРИ ЗОРЯ - ДИНАМО АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фанати Галатасарая влаштували Фалькао шалений прийом

09:28 605 Читать на русском
Фанати Галатасарая влаштували Фалькао шалений прийом
Радамель Фалькао / Reuters

Колумбійський форвард з перших хвилин відчув всю любов турецьких вболівальників.

Радамель Фалькао прилетів у Стамбул для підписання контракту з Галатасараєм.

Шалена презентація Дані Алвеса в Сан-Паулу – босоніж на емблемі разом з легендами та 45 тисяч фанів

Близько 25 тисяч фанатів чемпіона Туреччини зібралися в аеропорту вже за кілька годин до прибуття зіркового новачка. Коли 33-річний колумбієць нарешті з'явився перед публікою, то почалося справжнє шоу – гучні співи, дим від піротехніки, спалахи сотень фотокамер. Фалькао охоче приєднався до дійства, чим довів місцевих фанів до екстазу.

Галатасарай офіційно оголосив про перехід Н'Зонзі

Раніше повідомлялось, що нападник Монако узгодив 3-річний контракт з турецьким грандом.

? ⁣⁣ ⁣⁣ CİM BOM BOM! | @falcao

Допис, поширений Galatasaray (@galatasaray)

blog_ava
Рома прагне взяти Мхітаряна в оренду
08:55
1852
Теги
Трансфери Туреччина Відеоновини Радамель Фалькао Радамель Фалькао Галатасарай Галатасарай Монако Монако футбольні фанати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо
    Україна — 08:256725 Коноплянка близький до переходу в Шахтар, – Ді Марціо
2
дн
:
5
год
:
31
хв
Авангард
18:00
Інгулець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук