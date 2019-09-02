Фанати Галатасарая влаштували Фалькао шалений прийом

Колумбійський форвард з перших хвилин відчув всю любов турецьких вболівальників.

Радамель Фалькао прилетів у Стамбул для підписання контракту з Галатасараєм.

Шалена презентація Дані Алвеса в Сан-Паулу – босоніж на емблемі разом з легендами та 45 тисяч фанів

Близько 25 тисяч фанатів чемпіона Туреччини зібралися в аеропорту вже за кілька годин до прибуття зіркового новачка. Коли 33-річний колумбієць нарешті з'явився перед публікою, то почалося справжнє шоу – гучні співи, дим від піротехніки, спалахи сотень фотокамер. Фалькао охоче приєднався до дійства, чим довів місцевих фанів до екстазу.

Галатасарай офіційно оголосив про перехід Н'Зонзі

Раніше повідомлялось, що нападник Монако узгодив 3-річний контракт з турецьким грандом.