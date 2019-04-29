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Фанати Фрозіноне спробували пограбувати Унаса – хавбека Наполі врятувала поліція

10:15 64 Читать на русском
Фанати Фрозіноне спробували пограбувати Унаса – хавбека Наполі врятувала поліція
Адам Унас / ФК Наполі

Півзахисник італійського Наполі Адам Унас ледь не став жертвою грабіжників після матчу 34-го туру італійської Серії А проти Фрозіноне (2:0).

 
Дріс Мертенс 19’
Амін Юнес 49’
19’ Дріс Мертенс
49’ Амін Юнес

Уболівальники Фрозіноне намагалися пограбувати французького хавбека після програного Наполі поєдинку. Про це повідомляє CalcioNapoli24.

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Спроба пограбування трапилася, коли Унас ішов до клубного автобуса біля стадіону Комунале. Місцеві спритники навіть встигли зняти рюкзак із плечей молодого півзахисника. Проте, оперативне втручання поліції врятувало француза.

"Вдячний усім за підтримку, все добре, рюкзак мені повернули", – написав він у своєму Інстаграмі.

Відзначимо, що Наполі переграв Фрозіноне завдяки голам Мертенса та Юнеса. У нинішньому сезоні Адам Унас провів 18 матчів у Серії А, в яких забив 3 м'ячі.

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Теги
Італія Наполі Наполі футбольні фанати Адам Унас Адам Унас Фрозіноне - Наполі
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