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Фанати Фламенго епічно провели свою команду на фінал Копа Лібертадорес

09:27 178 Читать на русском
Фанати Фламенго епічно провели свою команду на фінал Копа Лібертадорес
Фанати Фламенго / worldfootballindex

Вболівальники Фламенго продемонстрували шалену підтримку команди ще до вильоту на гру.

Торсида Фламенго оточила клубні автобуси на вулицях Ріо-де-Жанейро та супроводжувала гравців до аеропорту.

Фінал Копа Лібертадорес перенесений з Чилі до Перу через масові протести, які загрожують безпеці

Така зарядженість на перемогу не дивна – бразильський клуб вперше має змогу повторити тріумф 1981 року, коли Фламенго став володарем Копа Лібертадорес.

Нагадаємо, бразильцям буде протистояти аргентинський Рівер Плейт – чинний володар трофею. Фінал Копа Лібертадорес відбудеться 23 листопада, початок гри о 22:00.

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