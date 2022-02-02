"Фіалки" прогнозовано не пробачили сербському форварду перехід у Ювентус.

Трансфер 22-річного Душана Влаховіча став найдорожчим у світі за підсумками зимового вікна. Туринці заплатили "фіалкам" 75 млн євро.

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Тіфозі Фіорентини обурені переходом нападника до табору історичного ворога. У Флоренції розгорнулася масова кампанія навколо футболок з прізвищем Влаховіча. Офіційний фан-магазин клубу вирішив допомогти уболівальникам забути про зрадника, а заодно і підзаробити.

Фанати отримали можливість змінити прізвище серба на будь-яке інше – своє, чи Артура Кабрала, який прийшов із Базеля і гратиме під 9-м номером. Вартість послуги складає 20 євро, інформує CdS.

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