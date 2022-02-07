Наставник "Фраді" Станіслав Черчесов піддався красномовній критиці вболівальників під час першого домашнього матчу. Все через незадовільну гру.

"Сподіваюсь, зможу показати себе перед домашніми трибунами. Багато хорошого чув про атмосферу на стадіоні", – говорив Черчесов до поєдинку з Пакшом у 19-му турі чемпіонату Угорщини. Але під час матчу і після нього все було по-іншому.

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Ференцварош ганебно поступався середняку 0:3. Фанати, не дочекавшись фінального свистка, масово покинули Групама Арену, що зафіксували камери. Російського фахівця вже після зустрічі запитались, як він оцінює реакцію вболівальників. "Я цього не бачив", – відрізав він.

Статистика Станіслава Черчесова після приходу в угорський гранд далеко не найкраща: лише одна перемога в 3 матчах, 1 забитий м'яч і 4 пропущених, друга сходинку чемпіонату, яка не дозволяє брати участі у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Зауважимо, у поєдинку проти Пакша грав наш земляк Олександр Зубков. Він провів на полі 64 хвилини, забив, але взяття воріт було скасоване через офсайд.

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