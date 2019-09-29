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Фанати Евертона вивісили антирасистський банер на підтримку Мойзе Кіна

16:04 94 Читать на русском
Фанати Евертона вивісили антирасистський банер на підтримку Мойзе Кіна
Мойзе Кін / Фото з соцмереж

Італійський нападник Мойзе Кін минулого сезону неодноразово ставав жертвою расової дискримінації.

Вболівальники Евертона вирішили підтримати новачка своєї команди Мойзе Кіна, якого у минулому сезоні ображали за расовими ознаками в Італії, коли він виступав за туринський Ювентус.

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Фанати "ірисок", після переходу 19-річного нападника у Евертон, вирішили зібрати кошти на виготовлення антирасистського банера на підтримку Кіна, що в результаті й було зроблено.

Мойзе Кін перейшов в Евертон

Під час матчу 7-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Сіті (1:3), вболівальники Евертона вивісили той самий банер, на якому було зображено обличчя Мойзе Кіна і гасло "Ні расизму" італійською мовою.

Нагадаємо, Кін перешов у Евертон в серпні цього року. Контракт розрахований на 5 років. "Іриски" заплатили за італійця 27,5 млн фунтів. Туринці мають опцію викупу за 36,6 млн фунтів.

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