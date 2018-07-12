Фанати Динамо Загреб провели акцію з плакатом "Слава Україні"

Фанати загребського Динамо провели акцію на підтримку гравця та функціонера збірної Хорватії Домагоя Віди та Огнена Вукоєвіча з плакатом "Слава Україні".

На вулиці Українській в Загребі уболівальники місцевого Динамо провели акцію з плакатом "Слава Україні". Також у них був прапор батальйону "Азов" та плакат з перекресленим написом HNS (Хорватський футбольний союз – прим. Футбол 24), А під ним слово "сепаратисти".

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Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.

фото: WBC Ультрас Динамо