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Фанати Динамо Загреб провели акцію з плакатом "Слава Україні"

11 липня 15:13 2724 Читать на русском
Фанати Динамо Загреб провели акцію з плакатом "Слава Україні"
Огнен Вукоєвіч (праворуч) / фото із соцмереж

Фанати загребського Динамо провели акцію на підтримку гравця та функціонера збірної Хорватії Домагоя Віди та Огнена Вукоєвіча з плакатом "Слава Україні".

На вулиці Українській в Загребі уболівальники місцевого Динамо провели акцію з плакатом "Слава Україні". Також у них був прапор батальйону "Азов" та плакат з перекресленим написом HNS (Хорватський футбольний союз – прим. Футбол 24), А під ним слово "сепаратисти".

Віда з гаслом "Слава Україні!" став героєм нового плакату художника Єрмоленка, який бойкотує ЧС-2018

Нагадаємо, що після поєдинку проти збірної Росії Віда та Вукоєвіч присвятили перемогу, зокрема, і українцям. Це викликало шквал критики в російському інформаційному просторі, ФІФА попередила Віду за "Слава Україні", а в понеділок Вукоєвіч був виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через появу вірусного відео.

Натомість українці запустили флешмоб і обвалили рейтинг сторінки ФІФА в Facebook, виставляючи низькі бали та залишаючи негативні коментарі про організацію.

фото: WBC Ультрас Динамо

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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