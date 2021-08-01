Перед початком матчу Динамо – Верес вболівальники киян вирішили показати, що у Києві не надто раді Шахтарю.

Банери Шахтаря були спаплюжені у Києві – вирізаний логотип та фарба на підлозі

"Забирайтеся грати в Маріуполь. Вам тут не раді", – написали ультрас на одному з рекламних банерів Шахтаря, які раніше були розвішені по всій столиці. Таку акцію радісно сприйняли й інші глядачі, почавши аплодувати спаплюженому банеру "гірників".

Нагадаємо, раніше фанати Динамо зробили подібне з полотнами Шахтаря, які були розміщені на Українському домі під час презентації нової форми донеччан. Тоді ультрас повирізали логотип принципового суперника.

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