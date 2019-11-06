Фанати Динамо виготовили футболки з епічним моментом за мотивами матчу киян проти Шахтаря

Вболівальники київського Динамо залишились під враженням від епізоду за участю Дениса Попова та Жуніора Мораєса в матчі 1/8 фіналу Кубка України.

Фанати Динамо випустили спеціальну футболку, на якій зображений момент із підкатом Попова проти Мораєса, йдеться на сторінці Druzi Dynamo у Facebook. Придбати її може кожен охочий.

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"Мораєсу не подавали руки. Це було добре, але чекали ми не цього. Момент, зображений на футболці, втілив в собі одразу два бажання київських фанатів: помсти і справедливості.

Те, що це зробив молодий, злий вихованець Динамо, який хвилинами раніше вколотив переможний гол, перетворив цей алмаз у справжній діамант", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Денис Попов відзначився переможним голом у ворота Шахтаря в 1/8 фіналу Кубка України, а трохи згодом у брутальному стилі відібрав м'яч у Жуніора Мораєса, який перейшов з київського Динамо до "гірників".

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