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Фанати Динамо підтримали Зозулю на матчі проти Райо Вальєкано попри прохання українця

11:19 1102 Читать на русском
Фанати Динамо підтримали Зозулю на матчі проти Райо Вальєкано попри прохання українця
Роман Зозуля / фото: ФК Альбасете

Форвард Альбасете Роман Зозуля не залишився без підтримки з України на матчі 30-го туру Сегунди проти Райо Вальєкано.

Ультрас Динамо були присутніми на поєдинку іспанської Сегунди за участі українського форварда Романа Зозулі.

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"Вчора декілька представників нашої трибуни відвідали матч Альбасете – Райо Вальєкано. Побачили гру Романа Зозулі та передали йому слова нашої підтримки та вдячності", – йдеться в дописі фанатів в Instagram.

Раніше Зозуля просив українських ультрас не приїжджати на поєдинок, оскільки переживав за здоров'я фанатів Райо Вальєкано.

Нагадаємо, під час поєдинку Альбасете – Райо Вальєкано фанати останніх вигукували образи на адресу Романа Зозулі, називаючи українця комуністом.

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