Фанати Динамо не мають ніякого відношення до мітингу на підтримку Суркісів – офіційна заява ультрас

Ультрас Динамо White Boys Club прокоментували сьогоднішню акцію на підтримку братів Суркісів під стінами Національного банку України.

"Сьогодні ми дізнались, що якісь ряжені клоуни з прапорами Динамо мітингували під Нацбанком на підтримку бізнес-інтересів Суркісів.

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Якщо раптом виявиться, що хтось з нашого руху брав участь в цьому фрік-шоу чи братиме участь в подібних заходах в майбутньому, то вхід на фанатський сектор таким персонажам буде закритий", – йдеться в офіційній заяві фанатів.

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Зазначимо, що біля Нацбанку відбулась акція з метою повернення грошей акціонерам Динамо. Учасники заходу мали прапори київського клубу разом з іншою символікою "біло-синіх".