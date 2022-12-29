Пункти заяви фанатів Мінського Динамо були опубліковані у Телеграм-каналі Ultras Action.

Луческу – про ультрас Динамо: "Вони досягли того, що гравці більше не ходять вітати їх"

– Бойкот усіх матчів клубу на території Білорусі у зв'язку із політичною ситуацією в країні. На звичайну трибуну також ходити не можна.

– Розрив союзу з фанатами ЦСКА.

– Заборона будь-яких бійок з опонентами на території Білорусі.

– Фанати київського Динамо та їхні союзники більше не є ворогами.

– Усі банери, атрибутика, майки, кепки, стікери відтепер лише білоруською мовою.

– Заборона будь-якої символіки з комуністичними зображеннями та радянським підтекстом.

За підсумками минулого сезону чемпіонату Білорусі Динамо Мінськ фінішувало на третій сходинці.

Ультрас Аталанти вивішують банери із зображенням убивці та називають себе членами його загону. Він – місцевий Робін Гуд