Фонд уболівальників Челсі (CST) звернувся до Прем'єр-ліги з проханням вжити заходів і провести розслідування щодо участі співвласника клубу Тодда Бьолі в сайті з перепродажу квитків Vivid Seats. Про це інформує ВВС.

Челсі нарвався на жорстку критику за трансфер Мудрика на тлі боротьби з Арсеналом за бомбардира Серії А

Повідомляється, що у відкритому листі генеральному директору АПЛ Річарду Мастерсу група фанатів "синіх" повторює свою попередню скаргу на те, що участь Бьолі у Vivid Seats як директора, інвестора і співвласника Челсі є порушенням довіри і очевидним конфліктом інтересів.

У листі також підкреслюється, що Vivid внесений АПЛ до списку несанкціонованих сайтів із продажу квитків, які дозволяють іноземним уболівальникам неофіційно купувати квитки за ціною від 90 до 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Vivid має законне право працювати за кордоном, але заборонений для користувачів із Великої Британії. Однак сайт дозволяє користувачам з цієї країни купувати квитки.

Дербі Північного і Західного Лондона: Арсенал переміг Челсі й перервав безвиграшну серію, Тоттенхем згорів Фулхему