Фанати Барселони скандували нацистські гасла під час гри молодіжки

Поки в Іспанії ще не вщух конфлікт між Романом Зозулею і вболівальниками Райо Вальєкано, прихильники Барси підлили масла у вогонь.

Під час поєдинку 19-го туру Сегунди Б між дублями Барселони та Еспаньйола (2:0) фанатів господарів звинуватили ганебній поведінці, повідомляє RAC1.

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За інформацією видання, угрупування ультрас Барси Boixos Nois вигукували на стадіоні нацистські гасла. Окрім того, вболівальники "блаугранас" співали жартівливі пісні про покійного гравця суперника Даніеля Харке, який помер у 2009 році від серцевого нападу – йому було 26 років. Клуб вже засудив дії фанатів, опублікувавши відповідну заяву на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, головні команди Барси та Еспаньйола зіграли унічия (2:2).

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