Фанати Барселони не могли купити футболку Лєвандовскі у офіційному магазині – абсурдна причина
15:20 - Читать на русском
Далеко не всі вболівальники Барселони отримали омріяну футболку з прізвищем зірковго новачка клубу.
Фанат "кулес" оприлюднив діалог з продавцем у офіційному магазині, де не змогли повністю задовольнити шалений попит на форму Лєвандовскі.
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– Чому ми не можемо купити футболки Лєвандовскі?
– У нас закінчились літери "W". У його прізвищі їх аж дві, тому довелося зупинити продаж.
– Серйозно?!
– (Згідно хитає головою з посмішкою).
Нагадаємо, Барселона понад місяць домовлялася з Баварією щодо Лєвандовскі і таки досягла компромісу за 45+5 млн євро.
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