Далеко не всі вболівальники Барселони отримали омріяну футболку з прізвищем зірковго новачка клубу.

Фанат "кулес" оприлюднив діалог з продавцем у офіційному магазині, де не змогли повністю задовольнити шалений попит на форму Лєвандовскі.

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– Чому ми не можемо купити футболки Лєвандовскі?

– У нас закінчились літери "W". У його прізвищі їх аж дві, тому довелося зупинити продаж.

– Серйозно?!

– (Згідно хитає головою з посмішкою).

Нагадаємо, Барселона понад місяць домовлялася з Баварією щодо Лєвандовскі і таки досягла компромісу за 45+5 млн євро.

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