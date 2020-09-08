Гравця буквально оточили нідерландські вболівальники після поєдинку Ліги націй проти Італії.

Манчестер Юнайтед офіційно підписав ван де Беека

Спочатку ван де Беек стояв біля свого автомобіля та розмахував кулаком у такт співам. Однак, фанати після цього влаштували справжнє піротехнічне шоу, приголомшивши, але не налякавши свого вже екс-хавбека.

Нагадаємо, "червоні дияволи" нещодавно оголосили про трансфер Донні ван де Беека. Гравець підписав контракт на 5 років, а ЗМІ оцінюють такий перехід у понад 40 млн євро.

5 кандидатів на заміну Мессі: хто найбільше підходить Барселоні за позицією і параметрами