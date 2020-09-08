Фанати Аякса вогняно провели ван де Беека в Манчестер Юнайтед – гравець оцінив піротехнічне шоу
17:12 - Читать на русском
Півзахисник Манчестер Юнайтед Донні ван де Беек душевно попрощався із вболівальниками Аякса
Гравця буквально оточили нідерландські вболівальники після поєдинку Ліги націй проти Італії.
Манчестер Юнайтед офіційно підписав ван де Беека
Спочатку ван де Беек стояв біля свого автомобіля та розмахував кулаком у такт співам. Однак, фанати після цього влаштували справжнє піротехнічне шоу, приголомшивши, але не налякавши свого вже екс-хавбека.
Нагадаємо, "червоні дияволи" нещодавно оголосили про трансфер Донні ван де Беека. Гравець підписав контракт на 5 років, а ЗМІ оцінюють такий перехід у понад 40 млн євро.
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