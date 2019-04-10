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Фанати Аякса влаштували нічний салют біля готелю, де живе Ювентус – таке було і перед Реалом

20:07 469 Читать на русском
Фанати Аякса влаштували нічний салют біля готелю, де живе Ювентус – таке було і перед Реалом
Ювентус

Гравці та тренерський штаб Ювентуса постраждали від фанатів Аякса.

 

Фанати нідерландської команди вирішили допомогти Аяксу та влаштували піротехнічне нічне шоу перед вікнами готелю, де зупинився Ювентус. Вболівальники двічі запускали салюти, о 2 та 4 годині ночі, що тривали близько 5 хвилин, повідомляє Tuttosport.

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Зауважимо, що такий трюк фанати Аякса виконували не вперше. Перед домашнім матчем нідерландців проти Реала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів постраждав сон футболістів мадридського клубу.

Нагадаємо, перший чвертьфінальний поєдинок Ліги чемпіонів між Аяксом та Ювентусом відбудеться сьогодні, 10 квітня, початок о 22:00.

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Аякс - Ювентус Ювентус Ювентус Аякс Аякс Ліга чемпіонів футбольні фанати Відеоновини
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