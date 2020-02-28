Фанати Аякса атакували дружин та дітей гравців Хетафе

Особиста група підтримки гравців Хетафе постраждала під час поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Аякса.

Дружини та діти гравців Хетафе покинули свої місця на початку другого тайму через нападки зі сторони вболівальників Аякса, повідомляє Marca.

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Зазначається, що фанати обливали їх пивом та кидали запальнички в бік родичів гравців Хетафе. Особиста група підтримки іспанців зі скандалом покинули свої місця. Хетафе вже подало скаргу до поліції Амстердама стосовно цього інциденту.

Нагадаємо, Хетафе в підсумку мінімально поступився Аяксу (1:2), проте, за сумою двоматчевого протистояння, саме іспанці вийшли до наступного раунду.

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