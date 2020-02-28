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Фанати Аякса атакували дружин та дітей гравців Хетафе

20:45 479 Читать на русском
Фанати Аякса атакували дружин та дітей гравців Хетафе
Фанати Аякса / Voetbalflash

Особиста група підтримки гравців Хетафе постраждала під час поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Аякса.

11’ Данілу
63’ Матіас Олівера
 
Хайме Мата 5’
5’ Хайме Мата
11’ Данілу
63’ Матіас Олівера

Дружини та діти гравців Хетафе покинули свої місця на початку другого тайму через нападки зі сторони вболівальників Аякса, повідомляє Marca.

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Зазначається, що фанати обливали їх пивом та кидали запальнички в бік родичів гравців Хетафе. Особиста група підтримки іспанців зі скандалом покинули свої місця. Хетафе вже подало скаргу до поліції Амстердама стосовно цього інциденту.

Нагадаємо, Хетафе в підсумку мінімально поступився Аяксу (1:2), проте, за сумою двоматчевого протистояння, саме іспанці вийшли до наступного раунду.

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Теги
Ліга Європи Хетафе Хетафе Аякс Аякс футбольні фанати Аякс - Хетафе
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