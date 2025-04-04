Сперечання навколо протистояння Реала та Атлетіко в Лізі чемпіонів досі не вщухають.

Міжнародна спілка уболівальників "матрацників" виступила із заявою, в якій попросила УЄФА дати роз'яснення щодо пенальті Хуліана Альвареса в серії післяматчевих 11-метрових проти Реала, унаслідок якого команда Сімеоне вилетіла із Ліги чемпіонів.

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Як повідомляє Cadenaser, фанати опублікували експертний звіт щодо зображень, наданих УЄФА, для обґрунтування рішення VAR скасувати удар через два торкання аргентинського гравця. Згідно з вищезазначеним текстом, експертні висновки вказують на те, що зображення, надані керівним органом європейського футболу, відредаговані.

"Проаналізоване відео, надане УЄФА, не є оригінальним, отриманим з камери, оскільки вдалося виявити: наявність невідповідності в метаданих; внутрішня структура не відповідає записам з камери; певні аномалії в ентропійному аналізі; певні зміни в послідовності зображень; візуальне клонування в певних областях; повна відсутність аудіоконтенту.

Ми вимагаємо, щоб УЄФА надав оригінальне відео та аудіо і прозоро, публічно пояснив причини редагування відео, яке було опубліковано майже через день після того, як гол було необґрунтовано скасовано", – йдеться в заяві.

Спілка фанатів навіть пригрозила судовими розбірками УЄФА, щоб захистити свої інтереси.