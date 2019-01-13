Фанати Атлетіко виступили проти відходу Годіна

Вболівальники мадридського Атлетіко незадоволені інформацією про ймовірний відхід Дієго Годіна з клубу.

Захисник Атлетіко Дієго Годін, який влітку може покинути клуб на правах вільного агента, сьогодні отримав додатковий жест підтримки вболівальників.

Кілька десятків фанатів "матрацників" з угрупування Union de Penas Internacionales перед поєдинком 19 туру Ла Ліги проти Леванте провели акцію на підтримку уругвайського гравця, повідомляє Gazetta dello Sport.

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"Він стільки дав Атлетіко, тому дайте йому те, чого він заслуговує", – закликали фанати керівництво клубу біля домашньої арени Атлетіко Ванда Метрополітано.

Нагадаємо, Годін не може домовитись з Атлетіко щодо умов нового контракту та може піти з клубу на правах вільного агента. Основним претендентом на 32-річного уругвайця називають Інтер.

У складі Атлетіко Годін став чемпіоном та володарем Кубка Іспанії, фіналістом Ліги чемпіонів, переможцем Ліги Європи та Суперкубка УФА.