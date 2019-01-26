Фанати Атлетіко скандували кричалки проти трансферу Морати під час матчу з Хетафе

Вболівальники Атлетіко не в захваті від можливого трансферу нападника Челсі Альваро Морати в мадридський клуб.

В матчі 21-го туру Ла Ліги Атлетіко вдома впевнено переміг Хетафе, але ця звитяга не надто потішила фанатів мадридського клубу.

Сімеоне погодився продовжити контракт з Атлетіко після трансферу Морати

Вболівальники "матрацників" протягом матчу скандували кричалки проти потенційного трансферу іспанського форварда Челсі Альваро Морати, повідомляє Marca.

Вболівальників не влаштовує той факт, що Мората в дитинстві займався в академії Атлетіко, але на професійному рівні дебютував за Реал.

"Думку фанатів ми завжди поважаємо. Я шукаю футболістів, які допоможуть Атлетіко", – сказав тренер мадридців Дієго Сімеоне після матчу.

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