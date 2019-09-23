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Фанати Аталанти вигукували расистські образи на адресу захисника Фіорентини Дальбера – арбітр зупиняв матч

00:20 3 Читать на русском
Фанати Аталанти вигукували расистські образи на адресу захисника Фіорентини Дальбера – арбітр зупиняв матч
Естеван Дальбер / ФК Інтер

В Італії стався черговий расистський скандал під час футбольного матчу. Цього разу "відзначились" фанати Аталанти.

84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань
 
Федеріко К'єза 24’
Франк Рібері 66’
24’ Федеріко К'єза
66’ Франк Рібері
84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань

Аталанта та Фіорентина розписали феєричну нічию у матчі 4 туру Серії А. У старті дебютував Руслан Маліновський, а також Франк Рібері забив фантастичний дебютний гол за "фіалок". Але мав місце і вкрай неприємний епізод.

Маліновський став найкращим гравцем Аталанти у драматичному матчі з Фіорентиною

Фанати Аталанти вигукували расистські образи на адресу захисника Фіорентини Естевана Дальбера. Футболіст, почувши вигуки фанатів, звернувся до арбітра Даніеле Орсато, а той, у свою чергу, попросив диктора стадіону повідомити, що матч не буде продовжений, поки вболівальники не заспокояться.

У відповідь на слова диктора на стадіоні роздався свист, але пізніше глядачі заспокоїлись і гру продовжили.

Лаціо впевнено здолав Парму, Аталанта з Маліновським у старті вирвала нічию у Фіорентини: 4-й тур Серії А, матчі неділі

Це вже не перший расистський скандал у Серії А. Раніше образам піддавався Ромелу Лукаку у матчі з Кальярі.

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Теги
Естеван Дальбер Естеван Дальбер Расизм у футболі Аталанта - Фіорентина Фіорентина Фіорентина Аталанта Аталанта Італія футбольні фанати
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