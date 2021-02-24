Аталанта отримала потужний заряд енергії перед непростим двобоєм з мадридським Реалом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Вболівальники бергамасків перед поєдинком проти "вершкових" прийшли до стадіону підтримати свою команду. Їх зібралось близько тисячі.

Аталанта – Реал Мадрид: Лунін і Маліновський залишились в запасі на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Прихильники Аталанти запалили фаєри та вигуками зустріли автобус своїх улюбленців. Також вони розгорнули банери. Цікаво, що люди зібрались під ареною попри заборону місцевої влади на масові скупчення через карантин.

До слова, перша зустріч Аталанти та Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів розпочнеться вже о 22:00. Зауважимо, Руслан Маліновський та Андрій Лунін розпочнуть матч у запасі.

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