Фанати Арсенала привітали Зінченка з дебютом, в унісон скандуючи його прізвище: ефектне відео
Новачок "канонірів" Олександр Зінченко швидко стає своїм. Вболівальники зустріли українця дуже тепло.
25-річний лідер збірної України сьогодні вночі дебютував за Арсенал, зігравши перший тайм спарингу проти Челсі. "Каноніри" розгромили візаві з рахунком 4:0, а Зінченко запам'ятався впевненою грою, яку відзначив навіть Артета.
Арсенал – Челсі – 4:0 – відео голів та огляд дебютного матчу Зінченка
Після контрольного поєдинку Олександр підійшов подякувати трибунам в американському місті Орландо. Ті в унісон почали вигукувати "Зінченко". Українець у відповідь поаплодував та помахав уболівальникам.
Нагадаємо, наш футболіст перебрався в Арсенал після 6 сезонів у Манчестер Сіті. Контракт Олександра розрахований на 4 роки. Його офіційний дебют може відбутись 5 серпня в першому турі АПЛ проти Крістал Пелас.
Зінченко дебютував за Арсенал з розгромної перемоги над Челсі: провів тайм, знищив візаві та став свідком шедевра