25-річний лідер збірної України сьогодні вночі дебютував за Арсенал, зігравши перший тайм спарингу проти Челсі. "Каноніри" розгромили візаві з рахунком 4:0, а Зінченко запам'ятався впевненою грою, яку відзначив навіть Артета.

Арсенал – Челсі – 4:0 – відео голів та огляд дебютного матчу Зінченка

Після контрольного поєдинку Олександр підійшов подякувати трибунам в американському місті Орландо. Ті в унісон почали вигукувати "Зінченко". Українець у відповідь поаплодував та помахав уболівальникам.

Нагадаємо, наш футболіст перебрався в Арсенал після 6 сезонів у Манчестер Сіті. Контракт Олександра розрахований на 4 роки. Його офіційний дебют може відбутись 5 серпня в першому турі АПЛ проти Крістал Пелас.

Arsenal fans across the pond already taking to Zinchenko warmly after his impressive unofficial debut last night pic.twitter.com/Ky0em8LvTR — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) July 24, 2022

Зінченко дебютував за Арсенал з розгромної перемоги над Челсі: провів тайм, знищив візаві та став свідком шедевра