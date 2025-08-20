Вболівальники Арсенала піддали сумніву неупередженість суддівських призначень в АПЛ. Як повідомляє Sportbible, суботній матч "канонірів" проти Лідса на Емірейтс відсудить Джаред Джиллет.

Арбітр уже має неоднозначну репутацію серед фанатів лондонців. Минулого сезону Джиллет працював на VAR під час поразки Арсенала від Борнмута (0:2), коли Вільяма Саліба вилучили за фол останньої надії проти Еванілсона. Саме він порадив головному рефері Робу Джонсу замінити жовту картку на червону.

Відомо, що Джиллет справді вболівав за Ліверпуль у дитинстві – про це свого часу розповідав коментатор FOX Sports Брентон Спід. Внаслідок цього арбітр не може обслуговувати матчі Ліверпуля та Евертона, проте йому дозволяють судити поєдинки Арсенала та Манчестер Юнайтед.

Матч Арсенал – Лідс відбудеться у суботу на Емірейтс. "Каноніри" стартували з перемоги над Манчестер Юнайтед (1:0), тоді як Лідс у своєму першому матчі після повернення в еліту здолав Евертон із таким самим рахунком.

