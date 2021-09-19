У поєдинку 5-го туру АПЛ між Бернлі та Арсеналом було гаряче не лише на полі, а й на трибунах Терф Мур.

Після фінального свистка арбітра фанати обох команд почали кидати в опонентів пляшки та інші предмети. На щастя, стюарди і правоохоронці спрацювали значно краще, ніж їхні київські колеги під час матчу Динамо – Олександрія. Серйозної бійки вдалося уникнути.

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Зазначається, що пристрасті спалахнули під час святкування гостями виїзного тріумфу. Матч завершився перемогою Арсенала з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Мартін Едегор. "Каноніри" дещо покращили своє турнірне становище після трьох поразок на старті чемпіонату. Підопічні Артети з 6-ма очками посідають 13 місце, але забили тільки 2 голи. Бернлі передостанній, набравши лише 1 бал.